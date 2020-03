Juez obliga a padres a pagar indemnización por el suicidio de su hija

Un tribunal de Taiwán ordenó que los padres de una mujer que se suicidó paguen la suma de 2 860 000 dólares taiwaneses (unos cien mil dólares americanos) en “daños compensatorios” a la dueña del departamento donde ocurrió la muerte.

En enero de 2019, la policía local encontró el cadáver de una mujer de 30 años, de apellido Yang, en el interior de un departamento ilegal que había alquilado. Los oficiales determinaron que la causa de muerte de la joven fue suicidio.

Enterados de esta noticia, los inquilinos de la propiedad abandonaron sus departamentos, según relata el diario Taiwan News. Tampoco hubo gente interesada en alquilar una vivienda en el sitio, por lo que su valor cayó considerablemente.

Aduciendo que Yang conocía las consecuencias de suicidarse en la propiedad, la arrendataria del inmueble, de apellido Hsieh, decidió exigir una indemnización a los padres de la difunta, dado que estos no renunciaron al derecho de sucesión.

Los progenitores de Yang sostuvieron que dicho pedido no se justificaba pues, según ellos, el suicidio de su hija no fue planificado y no tenía la intención de ocasionar perjuicios a la arrendataria. Ellos también indicaron que el edificio no perdería valor si se demoliera el departamento ilegal alquilado por la difunta.

El juez dictaminó que la ilegalidad del departamento no tuvo nada que ver con la depreciación de la propiedad, que asegura se dio debido al suicidio de Yang, por lo que calificó de “inadmisibles” las objeciones de los padres y les ordenó pagar la indemnización. Ellos todavía pueden apelar este veredicto, según relata el citado diario de Taiwán.

