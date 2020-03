En Italia, el deceso de un médico de 46 años que contrajo el coronavirus, identificado como Diego Bianco, permitió que varios ciudadanos de dicho país manden sus condolencias.

Según informó El Mundo, el sujeto le indicó a uno de sus colegas que se sentía mal: “como si me hubieran tirado debajo de un camión”. El hombre trabajaba en una de las regiones italianas que fueron más afectadas por el COVID-19.

El citado medio señaló que empezó a sentir los síntomas de esta enfermedad cuando tuvo 39 grados de fiebre, por lo que fue trasladado a su vivienda de la localidad de Montello.

Antes de su muerte, el hombre le indicó a su esposa Maruska Capoferri: “Puedes irte a dormir, querida. Solo necesito encontrar una posición cómoda para conciliar el sueño”. Horas después, según señaló L’Eco Di Bergamo, su pareja regresó para saber cómo estaba, pero notó que falleció por crisis respiratoria súbita y paro cardíaco.

PUEDES VER: Se encontró con su exnovia infectada con coronavirus y provoca el aislamiento de dos ciudades

“Pedí ayuda, una enfermera vecina corrió y me auxilió. Llamé al centro de operaciones, me dieron instrucciones y 20 minutos después llegó la ambulancia y el helicóptero. Intentaron intubarlo, pero no había nada que hacer. Fue extraño llamar a la estación y explicar que uno de ellos tenía que ser rescatado”, indicó Capoferri.

Asimismo, la esposa del médico fallecido afirmó que pensaban que era “una gripe común”. Ella expresó que durmieron en habitaciones separadas cuando empezaron los síntomas. La mujer también indicó que él no tomaba alcohol ni fumaba. Ambos se conocieron hace 15 años y tuvieron un hijo cuando se casaron.