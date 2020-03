En Estados Unidos, luego que dos hermanos hayan salido de su vivienda con el objetivo de recoger varios desinfectantes de manos para revenderlos a través de Amazon por el coronavirus, terminaron donando gran parte de los productos.

El hecho se llegó a conocer a través de The New York Times, cuando entrevistaron a uno de los implicados, Matt Colvin, quien indicó que adquirió 17 700 botellas de alcohol en gel y vendió 300 entre 8 a 70 dólares, pero la empresa de comercio electrónico decidió suspender la venta de este tipo de productos, debido a que muchos vendedores usaron la pandemia del coronavirus para incrementar los precios de los desinfectantes, mascarillas, etc.

“Nunca fue mi intención mantener suministros médicos esenciales fuera del alcance de las personas que los necesitaban”, manifestó Colvin, tras las amenazas de muerte que recibió.

Esto permitió que el sujeto done dos tercios de los productos que había almacenado para que los distribuyan de manera gratuita al estado de Tennessee, según informó el citado medio.

PUEDES VER: Paciente con coronavirus estuvo en un matrimonio con 500 personas antes de dar positivo

“Llevo diez años comprando y vendiendo cosas. Cuando hice este viaje con mi hermano, no sabía que estas tiendas no podían reabastecerse”, señaló Matt. El sujeto también afirmó que las personas empezaron a llamarlo en reiteradas oportunidades y su bandeja de entrada de su correo electrónico estuvo llena de mensajes que lo intimidaron.

Asimismo, The New York Times señaló que la ley de aumento de precios en Tennessee (Estados Unidos) prohíbe cobrar precios “con exceso” por una variedad de artículos, después que el gobernador de dicha entidad, Bill Lee, lo haya declarado en estado de emergencia el pasado 12 de marzo.