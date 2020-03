El coronavirus no solo viene afectando a los humanos, las mascotas también han sido víctimas por la pandemia. Las instituciones protectoras han reportado que las personas ya no están realizando adopciones ni acogidas en Barcelona, España.

Es por ello que la Societat Protectora d’Animals de Mataró de la Fundació Daina lanzó un comunicado exigiendo que no se deje de lado la situación de vulnerabilidad de los animales.

En el oficio advirtieron que el servicio de refugio de animales puede sufrir colapsos, porque se están abarrotando de mascotas, pero no se están registrando adopciones.

José Manuel Piñero, del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona, indicó: “De momento trabajamos lo justo para dar de comer a los animales y atender la oficina. Solo estamos atendiendo los casos urgentes y claro, recogiendo, ya que no se puede parar de recoger”.

La presidenta de la Fundación Daina, Sílvia Serra, remarcó: “los animales no pueden estar desatendidos. El problema es que no hay acogidas ni adopciones, pero siguen entrando animales. Ahora mismo no hay la misma regularidad de recogida como antes del COVID-19, pero para que tengáis cifras, desde el jueves que se empezó a alertar del cierre de locales, llevamos siete recogidas de perros de diferentes municipios".

“Nuestra preocupación es también el plan económico. Somos 33 personas y no podemos permitirnos hacer un ERE. Somos un servicio público y tenemos que ir a recoger los animales cuando la Policía nos avise o nos deje. Hay que pagar un montón de nóminas y, ahora mismo, trabajamos a media capacidad, por lo que hay servicios que no haremos y esto también repercute en donaciones", agregó Serra.

Los responsables del albergue de animales dijeron que harán esfuerzos para mantenerse trabajando, pero no garantizaron que puedan aguantar sin ingresos monetarios, debido que hay gastos en manutención de los animales.