Pacientes que contrajeron coronavirus experimentaron la pérdida del sentido del olfato y el gusto

El coronavirus ha dejado más de 211 000 casos en 162 países alrededor del mundo. Las muertes se acercan a los 8000, siendo la mayor parte en China e Italia, y los recuperados se acercan a las 82 000 personas.

Debido a la gran cantidad de pacientes sobrepuestos, científicos alemanes informaron que la pérdida del sentido del olfato y el gusto podrían ser algunos de los síntomas que se manifiestan tras contagiarse con coronavirus.

Hendrik Streeck, el encargado de las investigaciones sobre la epidemia en el área de Heinmsberg, la ciudad en la que se concentra el brote en Alemania, resaltó que encontró este síntoma en varios pacientes que trató por COVID-19, manifestó al diario Frankfurter Allgemine.

El científico entrevistó a un centenar de pacientes positivos. “De casi todas las personas infectadas que entrevistamos, al menos dos tercios informaron haber perdido el sentido del olfato y del gusto durante varios días”, manifestó.

“La pérdida es tan fuerte que una madre no pudo oler el pañal sucio de su bebé. Otros ya no olían su champú y la comida comenzaba a no saber nada. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecen estos síntomas, pero surgen inmediatamente después de la infección”, aseguró el investigador.

El grupo de investigadores detectó una incidencia significativa de diarrea, un problema gastrointestinal que era común en el 30% de las personas infectadas. (Foto: Difusión)

El grupo de investigadores en Alemania detectó una incidencia significativa de diarrea, un problema gastrointestinal que era común en el 30 % de las personas infectadas, además de la fiebre y tos.

“El tracto gastrointestinal puede ser atacado, aunque no estamos seguros”, finalizó Streeck.