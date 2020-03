El Gobierno de Nicaragua defendió este martes su polémica estrategia para combatir el coronavirus, que va en contramano con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que sus autoridades califican de “exitosa” porque el COVID-19 no ha sido detectado en el país.

En su acostumbrada alocución emitida por medios oficialistas, la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo indicó que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) certificó que su nación es de los pocos en la zona que no tiene casos de coronavirus.

“Siempre decimos todavía, porque nunca se sabe. Confiamos en el trabajo, pero sobre todo confiamos en Dios. Pero estamos reportando que no tenemos casos en Belice, El Salvador y Nicaragua, en la región centroamericana”, afirmó Murillo.

Nicaragua es el único de Centroamérica que no tiene planeado establecer cuarentenas, no sugiere a la población quedarse en casa, no suspende eventos masivos, y por el contrario, convoca actividades multitudinarias, como la que se realizó el sábado en la avenida Bolívar.

Para Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, se trata de un “modelo exitoso de presencia directa en las comunidades” el que ha desplegado el Ejecutivo nicaragüense.

Sin embargo, de acuerdo con el SICA hasta ahora Nicaragua solamente ha cumplido con dos de las siete medidas sanitarias reglamentarias: los controles en fronteras y vigilancia epidemiológica local.

Por lo cual, es el más rezagado de la región en el cumplimiento de las medidas establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS.

“Confianza en Dios y confianza en un modelo exitoso de protección, de prevención y de atención a las familias nicaragüenses”, llamó Murillo, quien citó el salmo 91:14-15.

Brigada de Cuba

La vicepresidenta de Nicaragua también agradeció la llegada de la brigada de expertos cubana, entre los que sobresalen médicos, especialistas en enfermedades tropicales, técnicos y teóricos. Su intención es que apliquen los protocolos y medicamentos experimentados en China.

“Nos presentarán esos protocolos que han sido exitosos, porque se han tratado personas, familias en distintos países, en China, y tuvieron éxito; gracias a Dios, nuestros hermanos especialistas cubanos con toda su experiencia”, añadió.