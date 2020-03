Confirman caso de coronavirus en la Asociación Nacional de Intérpretes de México

Un nuevo infectado de COVID-19 se suma a los casos confirmados de coronavirus en México. Esta vez se trata de un miembro de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) que dio positivo en la prueba de descarte y que ya se encuentra en cuarentena.

El vocero de la ANDI de México, Horacio Castelo, dio a conocer que todo el personal que trabaja en esta entidad ha sido puesto en aislamiento ante el posible contagio del virus.

Además, el representante de la institución agregó que, como medida preventiva, continuarán con sus labores desde casa. También expresó que no puede revelar el nombre de la persona infectada de coronavirus por un contrato de confidencialidad al que están sujetos todos los socios.

Estimados socios: debido a un caso de #covid_19 asintomático que se presentó hoy en @ANDIMexico les informamos que QUEDAN SUSPENDIDOS TODOS NUESTROS SERVICIOS HASTA NUEVO AVISO. Por el momento todo el personal está en #cuarentena#quedateencasa #quedateentucasa #nosonvacaciones pic.twitter.com/zDhleIBrSz — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) March 17, 2020

“Va a cerrar hasta que pase la gravedad del asunto. No podemos revelar por el derecho de identidad que tiene todos los medios, pero lo anunció públicamente y está en todos los medios”, contestó el vocero de la ANDI.

Ante esta respuesta, medios locales no dudaron en cuestionar si se trataba de la actriz mexicana Danna García. El titular de ANDI solo atinó a decir que “podría ser ella”.

Las medidas de la ANDI en contra del coronavirus

Horacio Castelo detalló a medios locales que, apenas se enteraron del resultado positivo de coronavirus de uno de los socios, optaron por someter a todos los trabajadores a cuarentena. Esto para no exponer a más personas al virus.

“Se optó por no arriesgar a nuestros socios ni a nosotros mismos al ser una fuente de contagio, entonces cada quien va a estar trabajando desde su casa, cumpliendo las labores y objetivos de la ANDI que es administrar las regalías de nuestros socios", acotó el representante.

@ANDIMexico informa que se implementarán una serie de medidas preventivas y sanitarias en nuestras instalaciones, ante la presencia del Covid-19.

Los mantendremos informados por nuestros diferentes medios de comunicación. — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) March 13, 2020

La entidad desconoce con quiénes entró en contacto la persona con COVID-19, razón por la cual detuvieron sus actividades inmediatamente.

“No solamente tuvo contacto con las personas encargadas de trámites, llegaron a tomarse fotos, dos, tres o cien, no sabemos. No quiere decir que se hayan contagiado, posiblemente sí o posiblemente no, pero decidimos tomar precauciones", concluyó Horacio Castelo.

El vocero explicó que las personas que laboran en la ANDI estarán en sus casa por 15 días y, una vez que culminé este período, se decidirá si reanudan sus actividades o continúan aplicando el trabajo a distancia.