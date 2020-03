Ante las críticas, Hugo López-Gatell pide que no lo metan en la política

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, requirió este martes que no lo involucren en temas políticos, luego de las críticas que recibió por afirmar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no es una fuerza de contagio sino una “fuerza moral”.

Durante su discurso para ‘El pulso de la salud’, en la conferencia matutina del mandatario, López-Gatell justificó la labor de las autoridades sanitarias y recalcó que su trabajo no pertenecía a la esfera política, sino que desempeña un rol totalmente técnico y científico.

“Mi compromiso es vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que me han depositado las más altas autoridades nacionales y de salud en conducir técnicamente esta epidemia estriba en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico, que es lo que soy, y no se me trate llevar a la esfera política la cual no me interesa ni tengo un papel que jugar en ella”, detalló el subsecretario.

El funcionario consideró las críticas como provenientes de “ciertas posiciones” cuya agenda política estaría, desde el inicio de la pandemia, alejada del interés superior de la nación, que sería el mantenimiento del orden al interior del estado nacional y “permear información útil que permita tomar decisiones con una base verídica”.

“Sin embargo, me preocupa ver que se sumaron voces muy legítimas, muy creíbles, muy autorizadas, respetables, que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre esta sensación de ansiedad, natural y absolutamente entendible, predecible y legítima hicieron juego de esa perspectiva”, añadió López-Gatell.

Este lunes, durante una rueda de prensa, el subsecretario no solo calificó a López Obrador como una fuerza moral, sino que enfatizó que, pese a que el Presidente supera los 60 años, no presenta un riesgo particular, por lo que, en caso de contagiarse de coronavirus, podría curarse en 14 días y ya no volver a contraer la enfermedad.

“La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona o individuo que pudiera contagiar a otros, el Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o yo. El Presidente no es una fuerza de contagio, no tiene porque ser la persona que contagie a las masas, o al revés”, fueron sus palabras el último lunes.