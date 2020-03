Este miércoles, durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció nuevas medidas para contrarrestar el impacto del coronavirus COVID-19 en el país. Por ello, adelantará los apoyos que se otorgan a cerca de ocho millones de adultos mayores.

“Una de las medidas que se van a tomar es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre les vamos a entregar dos, equivalente a cuatro meses”, detalló en su rueda de prensa conocida como La Mañanera.

Asimismo, López Obrador declaró que esta decisión pretende beneficiar de manera inmediata a más de ocho millones de adultos mayores que se hallan inscritos en el programa social.

El adelanto de estos recursos comenzará a partir de la presente semana, según indicó. Por tal motivo, el presidente azteca recomendó a los beneficiarios que se mantengan atentos a las noticias.

“En lugar de recibir 2 670 pesos, será el doble, pero van dos bimestres para que se administren”, detalló. De tal modo, el monto que recibirán esta semana equivaldrá, en lugar de un bimestre, a cuatro meses, es decir, 5 340 pesos mexicanos.

El presidente informó además que su plan para frenar la crisis económica por la pandemia de COVID-19 y la caída del petróleo consiste en blindar a la población para que su economía no se vea afectada.

“A diferencia de las crisis anteriores no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno que se apriete el cinturón, esto no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca la crisis. Eso lo vamos a garantizar en las circunstancias más complicadas, estamos blindando al pueblo”, explicó.

Por tanto, los programas de Bienestar y apoyo a la población se mantendrán activos, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.