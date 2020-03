Una mujer aislada al norte de Italia, de nombre Elisabetta Cocconi, dio un mensaje a través de su canal de YouTube para toda la sociedad peruana, luego que el presidente Martín Vizcarra diera una orden de toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día de mañana para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Yo de verdad no quiero asustarlos, ni transmitirles pánico. Aquí todos estamos muy calmados. Pero necesito que estén informados muy bien. Ya que jugar con la anticipación lo es todo”, comenzó la mujer para hablar del coronavirus y los que está sucediendo en su país.

Cocconi dijo que las personas y los científicos aseguraron que el virus era la gripe que llegaba cada invierno, “pero resultó algo peor”. Destacó que un porcentaje de los que se enferman con coronavirus desarrollan una grave enfermedad respiratoria.

“No es verdad que solo ataca a las personas mayores. Aquí en el hospital de mi ciudad tenemos a jóvenes sanos, que hacían deportes y que ahora están en terapia intensiva”, prosiguió.

También dijo que en los hospitales del norte de Italia ya no hay camas suficientes para los enfermos. No hay respiradores para todos. Los nosocomios están colapsando y esto es un problema muy grave para las personas que tienen coronavirus y otras patologías.

“No hay médicos ni enfermeros suficientes. Están contratando a los estudiantes de medicina de los últimos años. Yo quiero que ustedes se den cuenta que este es un tema muy serio. Lo único que pueden hacer es prevenir el problema y todavía están a tiempo.

¿Cómo puedes prevenir esta enfermedad?

“Primero debes quedarte en tu casa. Hay que mantenerse aislado lo más posible. Encerrados en su casa y salir solo por lo necesario”

“No hay que tener contacto directo con la gente. Con un estornudo, con una tos, o con la saliva de alguien se puede contagiar. El problema es que las personas no sienten los síntomas y salen a las calles. Para no enfermarse o no enfermar a otras personas, hay que aislarse”.

“Para que esto termine lo más rápido posible, hay que tomar responsabilidad, por favor”, pidió Cocconi.