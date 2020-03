Trump asegura que vacuna para coronavirus será la más rápida en la historia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el desarrollo de la vacuna en su país contra el nuevo coronavirus (COVID-19) será el más rápido de la historia.

Trump destacó que el nuevo medicamento ya esta siendo probado en 45 personas en la capital de Washington.

PUEDES VER Coronavirus: Donald Trump estima que pandemia acabaría en julio o agosto

“Estoy orgulloso de reportar que una candidata a la vacuna ha comenzado la primera parte de las pruebas clínicas”, dijo Trump en una rueda de prensa.

“También estamos desarrollando terapias antivirales, con primeros resultados promisorios, para reducir la severidad y la duración de los síntomas”, detalló.

Entre otras medidas, resaltó los planes para aumentar las capacidades de diagnóstico, con un proceso más fácil. “El actual no es un proceso agradable, se los puedo decir porque lo hice”, relató

“Debemos sacrificarnos todos, estamos juntos en esto. El enemigo invisible siempre es el más difícil, pero lo vamos a vencer más rápido de lo que pensamos, será una total victoria”, auguró.

Donald Trump llama “virus chino” al coronavirus

La periodista de la cadena de noticia ABC, Cecilia Vega le dijo al mandatario estadounidense por qué llamó “virus chino” a la pandemia COVID-19.

"Porque viene de China. No es racista en absoluto. Viene de China. Es por eso (que lo llamo así). Viene de China. Quiero ser preciso”, respondió desde la sala de conferencias.

“Pero como saben, China trató de decir en un punto, quizás ya se detuvieron ahora, que fue llevado por soldados americanos. Eso no puede ser. No puede pasar”, remarcó Trump, quien inmediatamente pasó a otra pregunta.

"No me gustó que China estuviera diciendo que nuestros militares se lo pasaron. Nuestros militares no se lo pasaron a nadie. Creo que decir que nuestros militares se los dieron crea un estigma”, concluyó.