Tras la pandemia que se vive por el coronavirus en Bolivia, muchos ciudadanos han decido dejar de lado a sus animales e incluso matarlos, porque creen que estarían infectados con el COVID-19.

Sin embargo, y en una entrevista para ATB Digital de Bolivia, el presidente del Colegio Médico Veterinario de La Paz, Freddy Verástegui, manifestó que “estamos desinformados en esta etapa”.

“La otra vez en Hong Kong, entró en cuarentena un perro, pero los resultados fueron negativos. Estos no transmiten el coronavirus. El COVID-19 no tiene una causa [identificada], ni en China lo saben. No hay una información de los servicios de salud mundial. Incluso, se han dado casos de que la gente ha empezado a matar o abandonar a sus animales”, señaló el especialista.

Además, Verástegui indicó que hay personas que están devolviendo sus mascotas por esta pandemia, debido a que “es un problema de desinformación”. “Nosotros trabajamos en coordinación con los animalistas y nos han comentado eso”, puntualizó.

El veterinario también criticó un afiche del Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes), porque no estaban informando de manera correcta al afirmar que “no se puede entrar en contacto con animales de granja o salvajes”.

¿Un ser humano puede contagiar del COVID-19 a un animal?

Al respecto, Freddy Verástegui afirmó: “Si estoy enfermo y estoy con un perro, puede que le caiga gotas cuando empiece a toser. Si viene otra persona sana y empieza a acariciarlo, ahí podría contagiarse”.

Asimismo, el especialista aseguró que el Colegio de Veterinarios de La Paz lanzó un comunicando respecto a los horarios de atención que anunció el gobierno de Bolivia, dejando a criterio la hora de apertura y de salida de los establecimientos especializados en animales.