México vive el incremento constante del coronavirus y así lo aseguró la Secretaría de Salud en la conferencia de prensa del lunes 16 de marzo. Se informó que el número de casos con COVID-19 se elevó a 82 debido a las 29 personas que dieron positivo en las últimas 24 horas.

Fue el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, quien dio las cifras oficiales de casos de COVID-19 en México. Antes de la intervención de Hugo López-Gatell, Cortés dio a conocer que en las últimas 24 horas se confirmaron 29 nuevos pacientes portadores del coronavirus.

“Actualmente tenemos 82 casos confirmados, el 90 por ciento de las personas atendida han sido atendidas con sintomatología leve, casos ambulatorios, casos que llegan con sintomatología positiva, se les hace examen físico y además se toma su prueba; si sale positiva, se pueden ir a casa con cuidados”, explicó.

En el plano mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el índice de letalidad oscilará entre el 2% y 4% en las próximas semanas. Además, se sabe que el coronavirus ya se ha cobrado la vida de más de 6 mil 600 personas y ha contagiado a más de 170 mil; sin embargo, 78 mil infectados con el COVID-19 ya se curaron.

Hugo López-Gatell, el cuestionado subsecretario de Salud de México, no dudó en resolver las dudas de la prensa durante la conferencia de prensa del 16 de marzo. Un reportero le consultó sobre el reportada elaborado por The New York Times en el que se cuenta que existen 182 casos de coronavirus en México.

El funcionario público no dudo en desmentir dicha información y decir que “el medio de Estados Unidos hizo una mala interpretación de los datos proporcionados por el gobierno federal”.