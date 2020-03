En plena expansión del coronavirus, una mujer en estado de ebriedad que disfrutaba de un refrescante baño en la piscina de un hotel, fue expulsada y arrestada por la Policía de España al no respetar la cuarentena impuesta por el gobierno español, que presenta más de 11 000 casos de COVID-19 y 509 muertos.

La grabación muestra a la mujer británica siendo intervenida por un policía, que intentó persuadirla para que salga de la piscina por sus propios medios. Pero al notar que hacía caso omiso, el oficial se quedó en calzoncillos e ingresó al agua para sacarla.

España se encuentra en un aislamiento social de dos semanas, con turistas y ciudadanos obligados a permanecer en el interior de hoteles y casas para evitar más contagios por coronavirus.

Sin embargo, los huéspedes de un hotel en Tenerife fueron testigos del momento exacto en que una ciudadana británica no respetó la cuarentena impuesta por el gobierno y se metió a la piscina para distraerse.

La Policía no tardó en inmovilizarla y enmarrocarla antes de trasladarla a su habitación. “La extranjera cruzó las barreras y se metió a la piscina. El personal le dijo repetidamente que se fuera, pero ella simplemente se negó”, contó un huésped a The Sun.

En el video se logra escuchar los aplausos de los extranjeros mientras la autoridad traslada a la huésped a su habitación para que acate la cuarentena por el COVID-19. “La mujer no estaba contenta con su cuarto porque no había suficiente luz y el hotel no le daría otra”, finalizó.

Aproximadamente 200 personas, en su mayoría británicos, están atrapadas en el hotel en la isla española después de que el país anunció el cierre de fronteras.