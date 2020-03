El brote del COVID-19, que está afectando a todo el mundo, ha generado que se tomen medidas estrictas con la finalidad de detener su expansión. Algunas de esas medidas han sido el aislamiento social y la prohibición de participar de eventos concurridos. Es por ello que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue criticado por seguir abrazando y besando a sus seguidores durante sus giras, a pesar de las recomendaciones sanitarias con relación a coronavirus.

En este sentido, el mandatario mexicano ha decidido limitar el acceso a sus eventos por los estados del país, según expresó, ‘para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dado el ejemplo, o no se cuida’.

A través de conferencia de prensa desde Palacio Nacional, AMLO se dirigió a los pobladores de Oaxaca, a donde viajará para su próxima gira en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, y les pidió que solo los habitantes de Guelatao se presenten a la celebración, pues es exactamente en ese poblado donde se desarrollada la actividad.

AMLO saludó con besos y abrazos, pese a las medidas impuestas por la Secretaría de Salud.

“Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque es 21, es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García, nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao, que sea la ceremonia en Guelatao y que ya va a haber tiempo para visitarnos en todos los pueblos”, expresó al respecto.

PUEDES VER Instituto Politécnico Nacional suspende movilidad y actividades académicas por COVID-19

Andrés Manuel López Obrador indicó además que los próximos eventos, como la conmemoración de la Expropiación Petrolera, también se realizarán con poca participación para evitar contagios por COVID-19.

El presidente de México hizo un llamado a la calma y aseguró que las medidas que ha tomado el país frente a la pandemia van de acuerdo a la etapa actual de expansión que vive el país.

PUEDES VER Cae bolsa mexicana en un 8% y suspende operaciones

"¿Dónde está nuestra fortaleza? En nuestro pueblo y en su cultura, ¿qué no han resistido los mexicanos en la historia? Todo, invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos y estamos de pie, lo mismo ahora. Vamos a salir adelante, hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación", comentó.

Coronavirus en México

Hasta el momento, se han confirmado 82 casos de pacientes con COVID-19 en México. Esto significa que hubo un aumento de 29 casos, en relación con los 53 pacientes registrados en el país hasta el domingo 15 de marzo.