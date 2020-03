Mañanera AMLO EN VIVO: transmisión de la conferencia hoy martes 17 de marzo de 2020

Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy martes 17 de marzo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy martes 17 de marzo de 2020

Temas conferencia mañanera AMLO hoy martes 17 de marzo de 2020

Temas conferencia mañanera AMLO ayer lunes 16 de marzo de 2020

AMLO acepta pasar prueba de descarte por coronavirus

El presidente mexicano aseguró que, de ser necesario, está dispuesto a hacerse la prueba del COVID-19.

“Yo me ajusto al protocolo de salud; si hace falta yo me hago la prueba y hago lo me indiquen los medios”.

Desmiente la muerte del empresario José Kuri

“Afortunadamente el señor no ha fallecido y espero que no le pase nada. Espero que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda", expresó AMLO sobre los rumores de la muerte del empresario.

La economía no se verá afectada por caída del petróleo

Debido a la caída mundial del precio del petróleo, el Presidente afirmó que están garantizados los programas sociales; y que el precio de la gasolina se mantendrá a la baja.

AMLO podría suspender giras por coronavirus

El Presidente aseguró que será el subsecretario de Salud quien anuncie la suspensión de actos públicos debido a la pandemia del COVID-19, de ser necesario.

53 contagios de coronavirus

Hugo López-Gatell dijo que, a pesar de que los medios muestran las medidas que se han implementado en otros países, en México de deben implementar en el momento que sean más útiles para prevenir contagios.