AMLO pide a la población no hacer compras de pánico por coronavirus [VIDEO]

Andrés Manuel Obrador, presidente del país azteca, invocó a la población que habita en los diferentes estados de México a no realizar compras de pánico ante la pandemia de coronavirus, ya que existe el abastecimiento necesario de productos.

Sumado a ello, AMLO exhortó a la gente a consumir solo lo necesario y no caer en excesos porque podría ser perjudicial para todos si se origina una inflación de precios, por lo que pidió a la ciudadanía actuar con prudencia.

Durante el fin de semana no cesan las compras en territorio mexicano. Foto. Internet

“Es lógico que no ayuda el hacer estas compras exageradas, porque eso sí puede producir desabasto, inflación; no hace falta. No tenemos necesidad, hay productos suficientes, no habrá escasez”, expresó.

Asimismo, aconsejó adquirir los productos “cómo lo hacemos en otros tiempos o en circunstancias normales”, puesto que “caer en las compras de pánico, no nos ayuda y no ayudamos a los demás".

Por otro lado, durante la conferencia matutina de este lunes 16 de marzo, López Obrador anunció que suspenderá sus giras por el interior del país cuando el subsecretario de la Salud se lo indique.

En cuanto a la ‘Mañanera’ que preside de lunes a viernes en Palacio Nacional, AMLO aclaró que de ser necesario seguir informando lo hará, pero con las debidas medidas de prevención para salvaguardar a los periodistas.

“Vamos a espera y él me va a decir la etapa, ‘no es conveniente que se reúna con mucha gente’ o ‘ya no debe de ir a estos actos, ni saludo ni abrazos, ni besos’; él me va a decir cuándo. Desde luego voy a estar en comunicación con la gente, pero en caso de una situación más compleja yo vendría aquí y estaríamos como siempre y comunicándonos con la gente”, explicó.