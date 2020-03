AMLO no cancelará conferencias matutinas pese a expansión de coronavirus

La pandemia del coronavirus sigue elevando sus cifras en México. Por ello, Andrés Manuel López Obrador afirmó que acatará las recomendaciones de los especialistas en relación a la suspensión de las giras que ya tenía programadas.

Una decisión que fue aplaudida por gran parte de la población tras su conferencia de prensa del 16 de marzo. Sin embargo, en ella también expresó que esta medida no será aplicada a sus ‘mañaneras’, ya que considera que es importante mantener una línea de comunicación directa con todos los mexicanos.

"Desde luego voy a estar en comunicación con la gente, pero en caso de una situación más compleja yo vendría aquí y estaríamos como siempre y comunicándonos con la gente”, indicó.

En todo Cruz Grande nos pararon; tuve que bajarme varias veces de la camioneta. Es intenso, pero reconforta el cariño de la gente. pic.twitter.com/fvnMaObGaE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2020

De esta manera, AMLO dejó en claro que adoptará algunas medidas para prevenir la expansión del coronavirus en México, pero que no dejará de lado su relación con las personas.

Mantener un metro de distancia entre los periodistas y él es una de las normas que acatará ante la llegada del COVID-19, mientras que rechazó categóricamente colocarse un cubrebocas durante sus conferencias matutinas.

“Si vengo con un tapabocas, como lo sugieren algunos, imagínense, yo tengo que dar ánimo a la gente, darle seguridad, es actuar con realismo, con apego a la verdad pero no exagerar, a lo mejor cualquier ciudadano puede hacerlo, pero el Presidente no”, informó López Obrador.

En relación a la fecha en que empezarán a suspenderse los eventos masivos que tenía establecidos, confirmó que serán los especialistas quienes determinan si esto ocurrirá en la etapa dos o tres dela emergencia sanitaria en México.

Mejoramos el sitio https://t.co/tMdfK4Hq08 reorganizando de mejor forma la información, para que encuentres de forma más fácil, rápida y precisa lo que buscas en torno al #Coronavirus #COVID19, los sitios de interés, mitos y realidades. pic.twitter.com/ogI3ZwlXbo — SALUD México (@SSalud_mx) March 16, 2020

“Cuando él (López-Gatell) me diga. Vamos a esperar y él me va a decir la etapa, ‘no es conveniente que se reúna con mucha gente’ o ‘ya no debe de ir a estos actos, ni saludo ni abrazos, ni besos’; él me va a decir cuándo”, concluyó.