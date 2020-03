Presidente de México: “Si hace falta, me aplico la prueba de coronavirus” [VIDEO]

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, afirmó durante su conferencia matutina que, de ser necesario realizarse la prueba de coronavirus u otros procedimientos que el personal de salud le indique, lo haría sin ningún inconveniente.

“Yo me ajusto al protocolo de salud, pero si hace falta entonces yo me hago la prueba de coronavirus, hago lo que indiquen los médicos, los responsables. Voy a actuar de manera muy responsable, seguiré recomendaciones de los especialistas, todo el protocolo que se está aplicando”, expresó.

Además, en la ‘Mañanera’ explicó que se ajustará al protocolo de salubridad porque no se puede dejar esos temas en “manos de políticos y de politiqueros”, porque “es lo peor, se altera todo.

“Esa es otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados de quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa”, dijo el mandatario de México.

Andrés Manuel López Obrador

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, manifestó que AMLO “la fuerza del presidente es moral, no de contagio” de coronavirus.

Ante ello, López Obrador respondió que “Hugo informe cuándo me va a ordenar que ya no tenga contacto con la gente, él es quien me va decir no un politiquero o un columnista de la prensa vendida como decíamos antes".

En cuanto al brote del COVID-19, una de las medidas de prevención que se tomaron para la conferencia matutina es la distribución de gel antibacterial entre los periodistas. El área de Comunicaciones Social informó que se instaló un dispensador del líquido desinfectante que será utilizado al ingresar al Salón Tesorería.