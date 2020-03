Isabel Díaz Ayuso trabajará desde su residencia al dar positivo en prueba de coronavirus

El coronavirus continúa afectado a varios líderes de España. En este sentido, se dio a conocer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio positivo al examen de COVID-19 que se realizó el último domingo 15 de marzo.

La líder regional continúa trabajando desde su residencia, en la que permanecerá aislada a fin de no contagiar a otras personas de su entorno. Así se dio a conocer mediante un comunicado del Ejecutivo de Madrid.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Díaz Ayuso informó a la población sobre los resultados.

“Esta semana pasada me hice las pruebas, dieron negativas, y he estado trabajando con toda normalidad, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia”, reveló.

La presidenta continuó su discurso haciendo referencia a la reunión que mantuvo un día anterior en Telemadrid.

“Ayer, durante una entrevista, acabé tosiendo, así que me hice otra vez las pruebas para así cuidar de mi entorno laboral”, expresó.

Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo.



Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él! pic.twitter.com/VJRQpjAAl8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2020

Díaz Ayuso dio positivo en test de COVID-19

La mandataria indicó que esta vez sí dio positivo, pero se encuentra ‘normal’ dentro de lo posible. Añadió que el 80 % de quienes padezcan de coronavirus “van a estar bien”, pero sí se deben preocupar por la población vulnerable como ancianos, personas con patologías previas, mujeres embarazadas, entre otros.

Isabel Díaz Ayuso remarcó que continuará realizando sus labores como líder de Madrid como es habitual: "Voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para informar de qué está pasando en Madrid y en España y de cómo ir mejorando poco a poco los servicios”.