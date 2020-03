El coronavirus ha desatado histeria colectiva en todo el mundo. Desde su aparición, miles de personas han abarrotado los centros de abastos con la finalidad de adquirir alimentos, desinfectantes entre otros. Sin embargo, esta situación ha propiciado escasez de productos.

Tanto es el pánico de la gente, que residentes de California, Estados Unidos, decidieron cruzar la frontera con México con la intención de llegar a Tijuana para continuar con la adquisición de productos básicos.

Durante las últimas 72 horas, tiendas mayoristas como Costco, Sams, Soriana y Calimax, de Tijuana registraron compras en exceso de botellas de agua y papel para el baño, ocasionando desabasto.

Las redes sociales dieron cuenta de la desesperación de los ciudadanos de la Unión Americana al interior de los supermercados, donde se apreciaban anaqueles vacíos.

Los pobladores de Tijuana no podían salir de su asombro al encontrar largas colas tanto en la entrada como en la caja de una de las tantas tiendas tomadas por ciudadanos en pánico.

"Yo no me podía esperar tanto tiempo, terminé por ir a otra tienda y aunque si hallé lo que quería, fue igual, porque los anaqueles de papel de baño estaban vacíos, no entiendo muy bien por qué es ese pánico”, dijo una joven en entrevista a un medio local.

Frente a esta situación, algunas tiendas de abasto han empezado a limitar la demanda de los productos más requeridos entre artículos de limpieza, cubrebocas, agua embotellada y papel para baño.

Por su parte, Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Servicios y Turismo (Canaco), advirtió que esta situación solo generará una una alza en los precios de los productos y también desabasto.