Coronavirus en Perú: acatar el aislamiento es muestra de solidaridad

Tras el avance de la epidemia, cuyo epicentro se inició hace poco más de dos meses en la localidad de Wuhan, China, se generó una alerta global de cuarentena con el fin de contener el avance del Covid-19.

Peruanos y extranjeros coinciden que el confinamiento domiciliario es una condición importante para evitar el crecimiento del coronavirus. Pese al malestar, se impone el comportamiento solidario por el bien de todos.

“Tengo temor por el Perú”

María Fe Celli, estudiante peruana del doctorado de Ciencias Globales en la U. de Shanghái.

"Regresé a la universidad de esta ciudad procedente de la India. Llené un formulario y en el aeropuerto me tomaron la temperatura. Fui a la universidad y vi calles vacías. Sentí que había vuelto a una ciudad diferente. En la puerta de la U., nuevamente me tomaron la temperatura, registró 37.4 y el vigilante gritó: sal, sal, sal y me cerraron la reja en la cara, pero en otro control dio 36.2, y me dijeron puedes pasar. La cuarentena pasó rápido. Pero no debe faltar el alimento y productos de limpieza. Sé que China sacará muchas lecciones de esta crisis. Ahora que el Covid-19 llegó a Perú aumentan mis temores. ¿Los peruanos podremos hacer lo mismo?

“En Venezuela hay una alerta”

Rossana Petucheli, vocera de Salud del Consejo Comunal de La Mata, estado Miranda (Venezuela).

"Estamos de manera permanente en alerta preventiva, en alerta de concientización. La idea es que a nivel nacional se le dé la importancia que tiene a esta pandemia, para que cada familia vea la responsabilidad que tiene y así minimizar, de alguna manera, los riesgos. Hemos hecho un llamado permanente a que estén con el tapabocas, a que no salgan, a mantenerse en sus casas a los que no tengan que salir. El adulto mayor tiene que estar todo el tiempo en su hogar para resguardarse. Tenemos esquemas permanentes para tener implementos y ser recurrentes en el llamado de atención, para que cada núcleo familiar se resguarde cuanto antes.