Brasil es el país sudamericano más afectado por el nuevo coronavirus, ya que hasta el momento se han detectado más de 150 casos positivos. Cuatro de ellos son colaboradores del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, motivo por el que se le sugirió hacer cuarentena; sin embargo, este domingo lo incumplió y se unió a manifestantes que marchaban a favor del Gobierno.

Pese a que el propio Bolsonaro pidió postergar la marcha para evitar el avance del COVID-19 en Brasil, hoy dio un paso atrás y participó de la manifestación en Brasilia.

“Esto no tiene precio. No es un movimiento contra nada, es un acto a favor de Brasil”, resaltó el mandatario. Por ello, no dudó en izar la bandera brasileña en señal a su liderazgo en esta movilización.

Estando en la segunda semana de cuarentena, el mandatario ultraconservador, sin mascarilla y sin ningún tipo de distanciamiento social, estrechó la mano con sus simpatizantes y hasta se atrevió a tomarse selfies con ellos. “Juntos podemos cambiar Brasil. Estoy en esta maravillosa que Dios me dio”, añadió.

Con alabanzas a Dios y a Jair Bolsonaro, las concentraciones en contra del Congreso se llevaron a cabo en diversas ciudades del país carioca, a pesar del riesgo al contagio del COVID-19.

“Ese coronavirus no nos va a afectar. ¡Vamos a alimentarnos bien!”, declaró una de las simpatizantes de Brasilia al diario brasileño Folha.

En Sao Paulo, también se agruparon cerca de 2000 manifestantes a favor del presidente, convocados por grupos como Movimiento Derecha Conservadora, en el que la mayoría marchó sin mascarilla, con camisetas y banderas de Brasil.