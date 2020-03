Un nuevo caso de coronavirus en el Vox. Luego que hace unos días se confirmara la noticia de que el secretario Javier Ortega Smith había contraído el COVID-19, ahora se suma a la lista de infectados un integrante más del partido.

Se trataría del portavoz del Vox en la ciudad de Valladolid, Javier García Bartolomé, quién confirmó el día de hoy mediante su Twitter que se encuentra contagiado de COVID-19. No obstante, el concejal ha asegurado que se encuentra muy bien y que desarrollará todas sus labores desde su casa.

“El jueves me hicieron la prueba COVID19, y hoy domingo me han comunicado el resultado: POSITIVO Me encuentro bien, y continuaré en aislamiento trabajando desde casa y siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias.”, publicó Javier García Bartolomé en su Twitter.

Luego de la confirmación, el concejal del Vox tomó la decisión de hacer cuarentena en su casa para evitar la propagación del virus. Además, esta situación que vive Javier García se presenta luego que el pasado fin de semana asistió al acto de Vistalegre.

Aunque en un inicio el portavoz del Vox de Valladolid no presentó síntomas algunos de coronavirus, fue él mismo quién se puso en aislamiento de manera voluntario. Finalmente, agradeció los mensajes de todas las personas que mostraban su cariño e interés por su salud.

Coronavirus en España

Según las cifras que maneja el Ministerio de Sanidad, la cifra de infectados por coronavirus es hasta el momento bordea cerca de los 8000 casos a nivel nacional, lo ha significado un ingreso de unos 1700 pacientes nuevos por el COVID-19.

Las ciudades más afectadas hasta el momento son Madrid con 3544 infectados por el coronavirus, Cataluña con 715, País Vasco con 730, Valencia con 409 y La Rioja con 300.