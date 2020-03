El gobierno de Austria incluyó severas restricciones al movimiento público en su territorio. Desde este domingo, prohibió las reuniones de más de cinco personas a fin de combatir la propagación del nuevo coronavirus.

Asimismo, decidió limitar fuertemente los desplazamientos de las personas. Por ello solicitó a la población salir de casa solo si se trata de una necesidad.

“Tenemos ante nosotros semanas exigentes, difíciles y dolorosas”, declaró el primer ministro austríaco Sebastian Kurz durante una sesión especial del Parlamento.

En ese sentido, exhortó a todos a “autoaislarse” y a limitar sus desplazamientos. Por otro lado, ordenó a las fuerzas de seguridad controlar el respeto a las medidas anunciadas.

“Cada contacto social es un riesgo", afirmó. "Tenemos que prepararnos para funcionar en modo de urgencia a partir del lunes”, declaró el canciller en una serie de entrevistas a la prensa nacional.

A la fecha, Austria, país cuya población asciende a los 8,8 millones de habitantes, ha detectado más de 800 casos de infección por coronavirus. El primero de ellos fue registrado el pasado 25 de febrero.

Otras medidas que viene admitiendo el gobierno de Austria para restringir los movimientos de la población tienen que ver con el cierre de cafés y restaurantes, así como de espacios de juego al aire libre e infraestructuras deportivas.

Por el momento, a diferencia de otros países europeos como Italia o España, Austria no ha impuesto el confinamiento junto con medidas coercitivas. No obstante, no descarta implantar otros dispositivos si la situación sanitaria lo exige.