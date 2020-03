YoMeQuedoEnCasa: España trata de frenar coronavirus promoviendo el aislamiento domiciliario

#YoNoPuedoQuedarmeEnCasa No he leído ningún tweet en el que alguien se preocupe por los #mendigos ¿Son personas también, no? ¿Qué ayudas tienen ellos? #YoMeQuedoEnCasa ¿y ellos? #CoronavirusESP #confinamiento #Covid_19 #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/o5jOOl7Awh