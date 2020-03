Paciente con coronavirus estuvo en un matrimonio con 500 personas antes de dar positivo

Cuatro personas fueron confirmadas como los primeros casos de coronavirus en Uruguay. Los ciudadanos llegaron de Europa entre el 3 y el 6 de marzo. Sin embargo, una paciente en particular ha preocupado a las autoridades sanitarias debido a que, según trascendió, estuvo en la celebración de un matrimonio antes de dar positivo a la prueba.

La mujer retornó de España, pero al momento de su arribo, no presentaba ningún síntoma y no pasó por los controles médicos.

“El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán, pero no pude ingresar, y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas, me sentía bien”, contó Carmela Hontou al diario El País.

Después de dos días de retornar a su patria, la paciente de 54 años comenzó a tener los síntomas del COVID-19. “Empecé a estar ronca y pensé que no era nada. Tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso. Pero, [cuando empecé con] los vómitos llamé al médico a domicilio y me diagnosticaron broncoespasmo”, explicó.

El galeno le recomendó internarse en un centro de salud, pero Hontou decidió quedarse en su casa a guardar reposo. Según informó, el Ministerio de Salud Pública no tomaba en consideración su caso porque “no era grave en base a los síntomas”. No obstante, su médico de cabecera exigió que se analizara su muestra.

La respuesta para Carmela no fue muy alentadora debido que se enteró el viernes por la tarde que dio positivo a coronavirus. La dama ha preferido mantenerse en cuarentena en su casa de Montevideo.

Las autoridades esperan que las personas que asistieron al evento pasen por una revisión médica. (Captura: La República de Uruguay)

El hecho ha generado preocupación en las autoridades debido que Hontou participó de una celebración donde habían cerca de 500 personas. Se espera que los asistentes al evento pasen por una revisión médica para descartar la enfermedad.