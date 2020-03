Vladímir Putin, presidente de Rusia, firmó la ley sobre enmiendas constitucionales que le permite postular hasta en dos oportunidades más al cargo de primer mandatario de su país.

La medida fue aprobada por el Congreso, que concluyó todo el trámite necesario para adoptar dichas reformas en solo una semana.

El Consejo de la Federación Rusa revisó la reforma en el marco de una sesión plenaria por parte de los parlamentarios de las 85 entidades que conforman el país. Posteriormente, la aprobó con 164 votos a favor y solo uno en contra.

De esta forma Vladímir Putin deja la puerta abierta para un quinto y sexto mandato. La ley le permitiría ser presidente hasta 2036 y no en 2024, cuando según la actual Carta Magna debería abandonar la presidencia.

Esta ley de enmiendas constitucionales serán llevadas al Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse en un plazo de siete días a partir de su recepción.

Putin, que ya lleva 20 años en el poder, ha prometido que las reformas en cuestión solo entrarán en vigencia si lo aprueban el Tribunal Constitucional y los ciudadanos de su país a través de un plebiscito previsto para el 22 de abril.

Entre las modificaciones presentadas por el mandatario está también la indexación anual de las pensiones y el apoyo a las familias numerosas. Además, se incluye dentro de la Constitución la figura de Dios y el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

Para la oposición extraparlamentaria, las enmiendas de la constitución no son otra cosa más que una excusa para que Vladímir Putin se perpetúe en el poder.

La actual Carta Magna de Rusia no permite la jefatura del Estado durante más de dos mandatos consecutivos. Si la ciudadanía no aprueba el plebiscito, el presidente no podría postularse a la reelección en 2024.