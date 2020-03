Por: Ernesto Carrasco

A dos meses del brote del nuevo coronavirus, el pequeño estado insular de Taiwán es un ejemplo acerca del control sobre la epidemia a pesar de que solo está a una distancia de 81 millas de la China continental, epicentro del brote.

Al parecer, es algo más que una hazaña solo médica.

PUEDES VER Hospital construido en 10 días en China celebra el alta de su último paciente de coronavirus [VIDEO]

Una nota publicada por Bussiness Insider da cuenta de un artículo publicado la semana pasada en el Journal of the American Medical Association en la que Jason Wang , profesor de pediatría de la Universidad de Stanford y experto en análisis de políticas, explica a Stanford Health Policy que el éxito de Taipéi, ante el COVID-19, se debió a las “acciones rápidas del gobierno, que supo aprovechar la infraestructura de salud pública y el análisis de datos, la atención médica asequible y un amplio alcance educativo”.

A la fecha, Taiwán reporta solo 50 casos de coronavirus.

Detección y cuarentena

En diciembre de 2019, los encargados del sector salud de China informaron a la Organización Mundial de la Salud que su país tenía varios casos de neumonía, y que se había detectado que el foco estaba ubicado en la localidad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei.

PUEDES VER Brasil anuncia su primer paciente curado de coronavirus

Las autoridades taiwanesas de gobierno, enteradas del reporte, dispusieron que los Centros para el Control de Enfermedades de su país inmediatamente iniciaran un control minucioso sobre los vuelos procedentes de Wuhan. El objetivo médico era monitorear a los pasajeros en "busca de síntomas".

“Se detectaron 26 casos sospechosos de virus, incluidos el SARS (Síndrome respiratorio agudo) y el MERS (Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio)”, comenta la nota del Stanford Health Policy.

"Los pasajeros (llegados a Taiwán) que presentaban síntomas fueron puestos en cuarentena en el hogar y evaluaron si era necesaria la atención médica en un hospital".

En tanto, a enero de 2020, el número de afectados y fallecidos –entre ellos médicos– en el territorio de China comenzó a pasar cifras exponenciales. De decenas de casos, se pasó a centenas y luego a miles. Además, la capacidad hospitalaria se vio rebasada, las mascarillas y otra logística empezaron a escasear y es evidente que, en su momento, las medidas de Pekín no lograron contener la epidemia, que ahora ya es pandemia, como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud.

PUEDES VER Médicos chinos que frenaron coronavirus en Wuhan llegaron a Italia

Reflejos saludables

Poco después de la segunda quincena de enero, Taiwán logró que un grupo de expertos viajara a Wuhan, pese a las fricciones que hay con China.

"No nos dejaron ver lo que no querían que viéramos, pero nuestros expertos sintieron que la situación no era optimista", dijo a NBC News Kolas Yotaka, un representante del gobierno taiwanés que incrementó sus protocolos en los sectores de seguridad y salud pública.

El 26 de enero de 2020, Taiwán prohibió vuelos desde Wuhan, también la exportación de máscaras faciales y controló su precio. Aplicó medidas preventivas: distribuyó mascarillas en los centros educativos de todos los niveles, desinfectante para manos y termómetros para la frente. El gobierno taiwanés, además, mejoró la infraestructura hospitalaria con la que en 2003 había enfrentado el SARS, epidemia que dañó su economía.

Para evitar la crisis, Taipéi exigió a los medios (radio y TV) que cada hora difundieran programas explicativos acerca de cómo evitar el COVID-19 y encontró en los padres de familia, aliados para el control constante de la temperatura corporal de los menores. Completó la medida el análisis de grandes volúmenes de datos y la aplicación de pruebas repetidas a sospechosos del mal. Además, en Taiwán hay confianza en un sistema de seguro de salud que cubre al 99% de la población.

PUEDES VER Captan a enfermera exhausta tras atender a más de 50 posibles pacientes con coronavirus

Taipéi actúa

31 dic. 2019. Los funcionarios abordan aviones e inspeccionan a los pasajeros en busca de síntomas de fiebre o neumonía, en vuelos directos desde Wuhan.

20 ene. 2020. Se emite la alerta de viaje nivel 2 (intermedio). Se activa el Centro de Comando Central de Epidemias.

22 ene. 2020. El gobierno asigna máscaras a los minoristas y establece un límite de precio de 50 máscaras a NT$ 300 (US$ 10). Ordenan fabricación que supera la demanda local. También anuncia que la difusión de noticias falsas sobre la epidemia puede ser multada hasta NT$ 3 millones (US$ 100.000).

25 ene. 2020. Se suspenden los viajes a China hasta el 31 de enero. Tampoco pueden ingresar a Taiwán los procedentes de Wuhan (China). Se emite la alerta de viaje de nivel 3 (superior).

PUEDES VER Coronavirus en España EN DIRECTO: presidente Pedro Sánchez declara el estado de alarma en todo el país

29 ene. 2020. Monitoreo electrónico de personas en cuarentena a través de teléfonos celulares. Función a cargo de expertos del gobierno.

7 feb. 2020. Cruceros sospechosos del virus en los últimos 28 días están prohibidos. Se suspenden los viajes a Hong Kong y Macao hasta el 29 de febrero. Extranjeros que hayan viajado a China, Hong Kong o Macao en los últimos 14 días no pueden ingresar a Taiwán. Pareja multada con NT$ 300.000 (US$ 10.000), por romper la regla de cuarentena domiciliaria de 14 días.

21 feb. 2020. Extensión de vacaciones escolares. Servidores públicos reciben 14 días de licencia no remunerada. Asignan US$ 2 mil millones a empresas afectadas por la epidemia. Cuarentena para todo lugar y personas, en donde se detecta COVID-19.

Testimonios

Leydi Delgado - Periodista-España

“Los niños no están asistiendo al colegio y los dueños de los bares, comercios, cadenas de restaurantes y ropas se han unido para cerrar sus negocios. País Vasco es muy responsable y consciente. A principios de semana el pánico invadió la ciudad y desabastecieron los supermercados. Ya no se podrá salir de las casas”.

Paola Fitas - Periodista-España

“Después de las 00:00 horas todo debe estar cerrado. En los supermercados, las cajeras tienen que llevar guantes y hay un establecimiento exclusivo para la venta de tabaco y deben entrar de a dos personas. He visto pocas personas con tapabocas. Las calles están solas, ya que la mayoría está en sus casas”.

Axel Martínez - Ingeniero-Francia

“A mi esposa y a otra compañera de departamento le dieron la opción del teletrabajo. Suspendieron los espectáculos de más de 100 personas y yo, como me dedico al arte circense, no voy a tener trabajo hasta nuevo aviso. Vamos a ver qué pasa esta semana. Estamos acatando las medidas de higiene del gobierno”.

Las cifras

6.5 millones de máscaras faciales se repartieron en escuelas primarias, secundarias e institutos.

84 mil litros de desinfectante para manos se repartieron en Taiwán.