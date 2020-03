Una enfermera de Italia relató la complicada experiencia que vive entubando a los pacientes con el nuevo coronavirus en el hospital San Paolo de Milán. La mujer asegura que algunos casos la han llevado hasta las lágrimas, aunque debe mantenerse serena para enfrentar la crisis.

María Cristina Settembrese, de 54 años, es una especialista en enfermedades infecciosas con 11 años de labor en el referido centro médico. Ella señala que los afectados con coronavirus a los que atiende “te piden ayuda con un susurro”. La enfermera narró un caso particular que la hizo llorar “varias veces”.

“El otro día estaba con el anestesista y un paciente de COVID-19, de 48 años. Le explicamos que lo íbamos a entubar, que no sufriría. El hombre me miró, me estrechó una mano y me preguntó si volvería a despertar. ‘Jurámelo’, pidió. ‘¡Claro que sí!’, le respondí. ‘Es que tengo dos hijas y quisiera volver a verlas...’", comentó al diario Corriere della Sera de Italia.

“Muchos se curan, pero más pasan los días, más se ve llegar a personas que están en los cincuenta y no sobreviven. Como los ancianos, los más frágiles”, afirmó.

Para Settembrese no es fácil ver que algunos de los pacientes, usualmente sobre los 70 años y con otras enfermedades, son rotulados como “no candidato a la reanimación”, por la falta de recursos para atenderlos. “No es que los abandonamos a sí mismos, seamos claros. Son llevados a otros sectores donde continúan con las curas paliativas”, manifestó, citada por el diario Clarín.

La enfermera sostiene que, para afrontar este problema “no puedes permitir que te interfiera la emotividad, aunque vives emocionado. Cuando vuelves a casa te llevas todo encima y es lo más pesado”.

Italia registra más de 21 000 casos del nuevo coronavirus, superando las 1 400 víctimas mortales.