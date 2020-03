El primer paciente infectado con coronavirus en Argentina, fue dado de alta y dejó el centro médico, luego de 11 días aislado.

El hombre había estado entre el 19 y 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se habían reportado múltiples casos de la enfermedad; además, había visitado Milán, Nápoles y Barcelona, Según informaciones del portal web Infobae

"Cuando salí de acá para Milán, yo ya estaba al tanto de la enfermedad, de hecho, me llevé un barbijo. Pero cuando llegué, la verdad es que no vi nada raro, estaba todo normal. Yo voy todos los años a esa exposición, estuve con gente todo el tiempo, imagínate. Nunca sentí nada alarmante. No tengo idea de cómo me contagié”, dijo el paciente.

También manifestó que cuando llegó a Buenos Aires, empezó a sentir dolor de garganta y cabeza, pero todo empeoró cuando comenzó a presentar complicaciones respiratorias junto con fiebre.

El hombre acudió a un centro de salud cercano a su domicilio y fue derivado a la zona de aislamiento, pues se le debía practicar el hisopado para detectar la presencia del coronavirus, recoge Radio Mitre.

El ciudadano argentino manifestó que desde que fue diagnosticado con el COVID - 19 e internado, los especialistas han seguido todos los protocolos y ya se encuentra estable.

“Me siento muy bien desde el primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud. La estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto”, declaró.

Las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, confirmaron mediante un informe que el paciente ya se encontraba apto para regresar a su hogar; asimismo, señalaron que hasta el momento hay otros 13 hospitalizados con coronavirus que se encuentran monitoreados.