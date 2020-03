Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy viernes 13 de marzo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy viernes 13 de marzo de 2020

Temas conferencia mañanera AMLO ayer juever 12 de marzo de 2020

AMLO pide calma ante coronavirus en México

El mandatario mexicano dio a conocer que el país azteca cuenta con finanzas públicas sanas para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus. Asimismo, manifestó que las decisiones que se tomen tendrán como “referencia las indicaciones de los técnicos, de los científicos y de los médicos”.

“En cuanto al coronavirus, que tengamos calma, que estemos tranquilos, nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que sus pudiese presentar. Vamos a mantener una política económica que proteja a los más débiles”, reveló.

México no prohibirá ingreso de extranjeros por COVID-19

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatel estuvo presente en la conferencia matutina para hablar sobre las últimas noticias sobre el coronavirus y negó la posibilidad de restringir el acceso de extranjeros a México por el temor a la pandemia, ya que no hay demostración científica alguna que compruebe que estas medidas ayuden a disminuir el riesgo de transmisión. A lo que añadió que “tendría consecuencias catastróficas" si se prohibe el paso a personas de otros países.

AMLO afirma que ya no hay lujos en el gobierno

López Obrador una vez más recalcó que actualmente en el gobierno de México no existen los lujos. Felizmente ya el país cuenta con la ley de austeridad y nada puede afectar la economía del pueblo.

“Eran muchísimos los excesos, ya no hay aviones privados, ya no hay helicópteros, ya no hay lujos en el gobierno”, bromeó el presidente mexicano.