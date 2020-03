Ladrones roban computadora a niño que superó la leucemia y escribía un libro [VIDEO]

Un niño de 11 años que logró superar la leucemia gracias a un severo tratamiento médico se convirtió en una víctima más de la delincuencia y la inseguridad en su natal Córdoba, Argentina.

Santiago Lazarte fue diagnosticado con la enfermedad desde los 9 años, pero esto no lo detuvo para seguir adelante con sus sueños de convertirse en un gran escritor.

El pequeño, a pesar de seguir un riguroso tratamiento, no dejó de lado sus más grandes pasiones: el leer y escribir. Es por ello que inició un gran proyecto denominado Dibujando Sonrisas.

Los ladrones ingresaron a su vivienda durante la madrugada y se llevaron su computadora con todos sus trabajos. (Captura: Telefe Córdoba)

Santiago dibuja revistas a mano y las lleva a cuatro hospitales diferentes para que los niños enfermos con cáncer se sientan acompañados.

Como una de sus grandes pasiones es la escritura, el pequeño comenzó a escribir cuentos y continuó con una novela romántica. Cada día anotaba una nueva idea en su notebook; sin embargo, unos delincuentes que ingresaron a su vivienda a robar el último lunes por la madrugada, se llevaron parte de su trabajo y “sueños”.

“Tenía todos los documentos de mis revistas y de la novela que estaba haciendo, ya que mi sueño en ser escritor. Me gusta mucho la lengua y escribir, por eso estaba escribiendo una novela romántica. Y por la madrugada, me robaron la computadora y yo me puse mal. Espero que me la puedan devolver, por lo menos el documento de las revistas y la novela”, contó Santiago en diálogo con Telefe Córdoba.

El niño lleva a cabo su gran proyecto denominado “Dibujando Sonrisas”. (Captura: Telefe Córdoba)

El nene espera que los delincuentes le devuelvan sus documentos, pero pese a los problemas que le ha tocado atravesar, no se amilana y afirma que “el remedio a cualquier problema es estar siempre sonriente, a pesar de las dificultades”.