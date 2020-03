Coronavirus: niño cobraba por cada chorro de desinfectante de manos y las autoridades lo castigan

En Inglaterra, en el condado de Yorkshire del Oeste, las autoridades de un colegio enviaron a un escolar a su casa, debido a que empezó a cobrar a sus compañeros 60 centavos de dólar por cada chorro de un gel desinfectante de manos en medio de la pandemia del coronavirus.

El menor, identificado como Oliver Cooper, ganó varias monedas, luego que otros niños lo contactasen en todo momento.

No obstante, las autoridades del colegio se dieron cuenta de este caso, y decidieron enviarlo a su vivienda, debido a que no cumplió con las reglas de la institución educativa.

Cooper indicó para el portal LADbible que la idea se le ocurrió cuando estuvo camino a la escuela. “Por lo general, escucho música cuando voy a la escuela en mi celular, pero está roto, así que he estado usando un viejo Nokia y todo lo que he podido escuchar es radio. Han estado hablando sobre el coronavirus y la importancia de desinfectarse y lavarse las manos. Antes que llegue el autobús, compré un gel desinfectante y se los ofrecí a mis compañeros. Me dijeron que podría por ello, así que lo hice”, afirmó.

El escolar también manifestó: “Otras personas en la escuela venden cosas como chicles. Si alguien quiere algo, lo pagará, y mucha gente lo deseaba”.

Asimismo, la madre del estudiante, Jenny Tompkins, compartió este hecho a través de su cuenta de Facebook y ha tenido más de 160 000 reacciones.

Incluso, Tompkins afirmó que, tras esta idea, el niño llegó a ganar más de 11 dólares. Además, con el dinero que obtuvo, compró una bolsa de snacks.