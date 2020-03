Una mujer embarazada de Inglaterra sufrió una lesión cerebral que la dejó en coma tras un accidente automovilístico, y al despertar se enteró que su novio, que la acompañaba, y el hijo que llevaba en su vientre murieron a consecuencia del impacto.

El 15 de abril de 2018, Bethany Leese viajaba en el automóvil de su novio, Joshua Sanna, con quien esperaba un bebé. Ambos recorrían una carretera en Staffordshire cuando fueron vistos por un oficial de policía que conducía un vehículo sin identificación.

De pronto, el agente encendió las sirenas y las luces de su auto, causando temor en el hombre, quien aceleró su coche. En el acto se desató una persecución, durante la cual Sanna giró en la dirección equivocada y chocó contra otros dos vehículos mientras estaba cerca del poblado de Longton.

La pareja salió despedida del carro. El hombre murió, al igual que el niño por nacer. La mujer, por su parte, quedó con una lesión cerebral y actualmente tiene uso limitado de uno de sus brazos.

“Siento que perdí mi vida en ese choque. Me desperté de un coma y pregunté por mi novio, solo para que se me dijera que el murió”, relató la joven ante el tribunal forense de Stoke-on-Trent, citada por el diario The Sun de Inglaterra.

Si bien se reportó ante dicho tribunal el hallazgo de drogas en el auto accidentado, Leese negó que su novio las traficara.

La mujer, natural de Inglaterra, también manifestó que su enamorado huyó aprisa del agente porque no tenía licencia y estaba en un auto que no era suyo. Por su parte, el oficial que siguió al coche relató haberlo hecho porque iba en “exceso de velocidad”. La investigación de los hechos sigue su curso.