México: temas que tocó AMLO en la conferencia matutina del miércoles 11 de marzo de 2020 [VIDEO]

Hoy miércoles 11 de marzo, Andrés Manuel López Obrador inició la ‘Mañanera’ celebrando la inclusión de los programas sociales del bienestar y el derecho a la salud en el artículo 4º de la constitución mexicana.

Asimismo, agradeció al pleno de la Cámara de Diputados por realizar la reforma constitucional para el nuevo derecho que, en caso vuelvan los conservadores al poder, no podrá ser modificada.

PUEDES VER López Obrador asegura poseer ahora más apoyo de la población que en 2018

“Es un avance importantísimo, es establecer el Estado de bienestar, y como es reforma constitucional no van a poder darle marcha atrás en el futuro, porque toco madera, si regresan los conservadores, no van a tener mayoría, no van a poderlo echar atrás; así se avanza”, manifestó el presidente.

AMLO pide comprar ‘cachitos’ del avión presidencial

López Obrador aprovechó el tema de la rifa del avión presidencial para afirmar que cuando regrese en abril o mayo, invitará a los periodistas a conocerlo. A su vez bromeó sobre los bocaditos que ofrecerá durante la visita e invocó a la gente a participar del sorteo.

“Desde ayer me informaron que se están vendido los boletos; convoco a la gente a que participe porque es un propósito de utilidad pública (…) Vamos a obtener recursos para una causa noble, entonces pedirles que nos ayuden, son 500 pesos y es histórico tener ese boleto para contribuir al sistema de salud pública”, pidió.

El avión será rifado en septiembre. (Foto: CNN en Español)

AMLO explicó que información sobre coronavirus no se oculta

El presidente mexicano negó que el gobierno se encuentre ocultando información sobre el COVID-19. Por el contrario, explicó que todos los días se da a conocer las nuevas noticias en las conferencias de prensa que brindan los expertos de la salud.

“No se oculta información, no somos conservadores, imaginen si tenemos a todos los medios de comunicación en contra. Con un pueblo consciente, estamos informando todos los días sobre este tema, con mucho profesionalismo y lo hacemos antes que otros”, expresó.

Coronavirus: descubren secuencia genética del virus que llegó a México

AMLO habla sobre los casos de violencia en Guanajuato

López Obrador dio a conocer que los hechos de violencia que se registraron el último martes en Guanajuato son una reacción de los grupos delincuenciales como respuesta al actuar del gobierno.

“Que le digo a la gente de Guanajuato que estamos actuando, hay elementos suficientes, más que ningún otro estado de la Guardia Nacional, se trabaja de manera coordinando con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional; se está avanzando, poco, pero se avanza”, reveló.

AMLO responde a acusaciones del PAN

Ante las imputaciones que realizó el Partido Acción Nacional contra el mandatario mexicano sobre los micrófonos encontrados en el Senado, AMLO ironizó y aclaró que esos aparatos fueron instalados cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente de la mesa directiva del poder legislativo.