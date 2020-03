Capturan a hombre mientras enterraba a menor desaparecida en terreno baldío

Un hombre de Guatemala fue detenido por la policía local mientras enterraba en un terreno baldío el cuerpo de una adolescente de 14 años, asesinada a pedradas. En su versión, el sujeto asegura que otros individuos la mataron y lo obligaron a deshacerse el cadáver.

El último lunes por la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban diligencias de vigilancia en un descampado del municipio de San Pedro Ayampuc, cuando encontraron a Luis David Bac Chávez, de 22 años, quien sepultaba el cuerpo sin vida de la menor de iniciales Y. S. P..

La joven fue reportada como desaparecida desde el 6 de diciembre de 2019, y sus restos mostraban señales de lapidación.

El hombre, por su parte, fue detenido y se le incautaron una mochila y ropas manchadas con sangre, las que serán sometidas a pruebas de ADN, según el cuerpo policial.

Bac Chávez declaró haber recibido amenazas para ocultar a la víctima. “Los dos muchachos que hicieron eso me dijeron: ´mirá, la patoja ya está muerta y vos solo te vas a encargar de enterrarla (…). El agujero ya está hecho y vos solo la vas a enterrar´. No me quedó de otra y la fui a enterrar”, resaltó, citado por la estación Emisoras Unidas de Guatemala.

Aunque el sujeto negó ultimar a la menor, el juez de turno lo ligó a proceso por el delito de asesinato. Su abogado defensor alega que su cliente no debe ser procesado por dicha razón, sino por encubrimiento propio.

La agencia EFE recuerda que Guatemala es considerada uno de los 10 países más violentos del mundo y que en 2019 presenció 3578 homicidios, 694 de los cuales fueron contra mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).