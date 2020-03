A propósito de la expansión del coronavirus, catalogado como pandemia por la OMS, lectores de Stephen King compararon la enfermedad con su libro The Stand, escrito en 1978. Al autor no le gustó la semejanza y respondió a través de su cuenta de Twitter.

The Stand, en español Apocalipsis, cuenta la historia de cómo un virus gripal, creado como arma biológica, se filtra de un laboratorio y se expande por el mundo, llegando a matar a más del 90 % de la población global.

El autor de terror y ciencia ficción fue enfático en su respuesta. “No, coronavirus no es como The Stand. No está ni cerca de ser serlo. Y es eminentemente sobrevivible", escribió en su red social. Además, pidió tranquilidad y prevención para evitar el COVID-19. “Mantengan la calma y tomen todas las precauciones razonables”, finalizó.

El coronavirus está catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y va afectando a 114 países. La tasa de mortalidad a causa del COVID-19 en China es de 3 % y 4 %. Fuera del país asiático, la tasa baja a menos del 1 %.

Otros libros comparados con el coronavirus

El escritor de terror estadounidense Dean Koontz publicó -en 1981- su novela Los ojos de la oscuridad. El escrito se centra en la historia de una madre que pierde a su hijo, pero aparecen señales que le dan a entender que él está con vida.

En uno de los capítulos de la novela, se narra cómo un virus llamado “Wuhan-400”, creada como arma biológica, tenía la efectividad de matar al 100 % de los infectados en menos de 24 horas después del contagio.

Otra semejanza que hicieron usuarios en redes sociales fue con la novela The Fireman, en español Fuego. Escrita por Joe Hill -hijo de Stephen King- y publicada en 2016, la novela cuenta la historia de una plaga que se extiende por Estados Unidos y hace estallar en fuego a las personas infectadas.

Joe Hill también se manifestó en su red social y pidió evitar “las teorías chifladas”. “Estoy tan asustado por el coronavirus como cualquiera. Pero, por favor, no amplifique las teorías chifladas o los rumores”, colocó el autor. Además, pidió calma. “El miedo también es un virus y puede ser igual de peligroso. La histeria no es útil”, agregó.