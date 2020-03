La vicepresidenta segunda del Congreso de los Disputados, Ana Pastor Julián, anunció a través de su cuenta de Twitter que, luego de someterse a las pruebas, ha dado positivo al coronavirus. Este sería el tercer caso de diputados afectados por el COVID-19, dado que Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano de Vox también están contagiados.

Según informó la miembro del Partido Popular (PP), días atrás inició con los síntomas. “Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19, por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas”, aseguró.

En estos momentos, Pastor se encuentra en buenas condiciones de salud, dado que no ha presentado más fiebres ni otra sintomatología. “Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todas sus indicaciones”, expresó.

Frente a este caso, el PP ha comunicado a sus trabajadores que pueden adoptar la medida de “teletrabajo voluntario” por los próximos 15 días. La dirección nacional del partido ha indicado, además, que se están tomando las disposiciones correspondientes para evitar contagios.

Los casos en Vox

Carlos Zambrano, diputado al Congreso de Vox por la provincia de Cádiz ha dado positivo al COVID-19 luego de llevar varios días enfermo, según pudo conocer ‘El Mundo’. Lo relevante es que el diputado no estuvo en el mitin de Vistalegre del pasado domingo ni ha realizado viajes a China o Italia.

Lo que se conoce de este caso en particular es que Zambrano estuvo en Madrid a fines de febrero. Fue el 3 de marzo que empezó a tener síntomas de catarro y al día siguiente, luego de acudir a debates y conferencias, decidió acudir a un centro de Salud en Cádiz donde no le quisieron realizar las pruebas del coronavirus.

Javier Ortega Smith, secretario general del partido, también dio positivo al coronavirus este martes. El positivo se dio a conocer a través de un comunicado en el que el político también pidió perdón por haber liderado el mitin multitudinario de Vistalegre en el que estuvieron cerca de 9000 personas.