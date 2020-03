Una mujer diagnosticada con el nuevo coronavirus narró los síntomas que ha presentado a causa de la infección. Según explica, el proceso ha sido “muy duro”; sin embargo, aún no acaba, ya que todavía tiene la enfermedad.

Carolina Guerrero, de 41 años, reside España desde hace 14 años. En una entrevista para RCN Radio, la colombiana detalló que lleva ocho días en cuarentena y no sabe cuándo será dada de alta.

De acuerdo con su testimonio, Carolina empezó a sentir indicios de la pandemia a inicios de marzo. No obstante, desconoce cómo, cuándo y dónde se contagió.

Durante las noches no podía dormir, presentó tos y su apetito disminuyó considerablemente. Pese a estos síntomas, los médicos le dijeron que “no tenía nada”.

Con el pasar de los días, si situación empeoró. Carolina tuvo cuadros de fiebre y dificultad para respirar, por lo que fue sometida a cuidados intensivos, donde posteriormente le diagnosticaron COVID-19.

“No saturaba, no respiraba y me metieron a la UCI. Me conectaron a mil cables, me pusieron muchos líquidos, aparatos por el cuerpo”, contó.

“Estuve cuatro días en la UCI con oxígeno a tope. Me inyectaron muchos líquidos y cuando me dijeron que me iban a intubar pensé lo peor. Estuve muy angustiada de pensar en mis hijos, en que me podía pasar algo y que no iba a estar con ellos”, agregó.

Cuarentena total

La mujer tiene dos hijos, de 3 y 6 años de edad, sin embargo, no puede ver a ninguno porque permanece aislada. Hace cuatro días salió de la unidad de cuidados intensivos, pero todavía tiene al coronavirus en su cuerpo.

“Me siento muy débil, no puedo respirar, siento que me ahogo”, explicó Carolina.

Se encuentra totalmente apartada de su familia y solo puede hablar con ellos a través de Whatsapp. Incluso las enfermeras que la atienden ingresan a su cuarto completamente cubiertas para protegerse de un posible contagio.

“Ha sido un proceso muy duro porque después de realizar mis labores cotidianas ahora no puedo”, dice.

Carolina se mantiene positiva y actualmente solo espera que pasen los 5 a 15 días que los médicos le dieron de tiempo para permanecer en cuarentena.