El presidente de Argentina Alberto Fernández anunció este miércoles que las personas que ingresen a su territorio serán puestas a una cuarentena obligatoria de 14 días. Dicha medida aplica principalmente a quienes provienen de los países más afectados por el nuevo coronavirus.

El mandatario advirtió y enfatizó que la orden no es voluntaria. Y en caso de no cumplirse con la disposición, será considerado un delito, recoge AFP.

“Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo Fernández.

En ese sentido, se tendrán en cuenta principalmente a los viajeros procedentes de China, Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irán.

“La persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa”, agregó el presidente argentino.

Por otro lado, Fernández señaló que el Gobierno se encuentra evaluando otras medidas “especiales” con respecto a Italia, el país europeo más afectado por el virus y el segundo en el mundo.

“Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer (martes) lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días”, indicó.

Primera muerte

Argentina ha registrado hasta el martes 19 casos de infección por COVID-19. De estos, uno murió el sábado último y se convirtió en el primer fallecimiento por la epidemia en América Latina.

La víctima fue un hombre de 64 años que llegó a Buenos Aires procedente de Francia.