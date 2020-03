Una niña de San Pedro (Argentina) pasó cerca de tres meses con un lápiz hundido en uno de sus glúteos. Si bien la menor sufrió una herida durante una de sus clases, no fue hasta que esta se infectó, que la madre reparó en la presencia del objeto.

Los hechos comenzaron el 26 de noviembre de 2019, a falta de pocos días para el fin de aquel año escolar. La mamá de Valentina fue llamada por el colegio para que fuera a buscarla. Ella encontró a su pequeña con un corte en su glúteo derecho. El personal del centro educativo no supo darle respuesta del incidente.

“Aparentemente se había producido cuando fue a entregar una prueba y volvió a sentarse. En ese momento se clavó algo, que no sabíamos qué era”, comentó al portal NotiSanPedro.info de Argentina.

La mujer llevó a su hija a un hospital, donde se le practicó una radiografía. “Querían ver si había algo, pero no encontraron nada. Antes me explicaron que si era madera o plástico no se iba a ver”, señaló.

Al poco tiempo, la herida se infectó. La niña fue sometida a una ecografía y recibió un drenaje el 6 de febrero; no obstante, los dolores continuaban.

Para el 2 de marzo, los doctores vieron “algo que no debería estar”. La infante iba a ser sometida a una operación cuando su madre descubrió algo extraño.

“El miércoles a la noche, cuando voy a cambiar la venda, veo que se asoma la punta de algo. Al sacarlo, me encuentro con la mitad de un lápiz”, indicó la mujer.

Valentina se viene recuperando y su madre difunde su historia para generar conciencia sobre el hecho, que supone pudo ser un accidente o una broma, según relata el canal Telefé de Argentina.