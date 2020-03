Niña publicó un estado de WhatsApp y su familia se enteró que fue abusada

Una niña de 12 años decidió contar mediante WhatsApp, el calvario que vivía tras ser abusada sexualmente por su tío en su propia vivienda en Argentina.

La pequeña fotografió su brazo con cortes y escribió “Yo no soy así, no sé qué me está pasando”, lo que dio pie a que su familia comenzara a investigar qué ocurría con la menor, informa el portal web Crónica.

“Había subido una foto a su estado de WhatsApp donde se veían cortes superficiales en el brazo. Comencé a llamarla, mandarle audios y mensajes, pero no me atendía, hasta que me contestó que no tenía nada en el brazo”, comentó su madre.

Asimismo, manifestó que encaró a su hija con la finalidad de descubrir qué había detrás, hasta que lo logró y la menor confesó haber sido violada desde los 9 años cada vez que ella visitaba a su padre durante los fines de semana.

Según su madre, la niña había dicho que su tío aprovechaba cuando todos se iban a misa para violentarla.

El estado de Whatsapp que subió la menor. Foto: Radio Mitre.

"Él subía la música, le tapaba la boca y le decía que se trataba de un juego que no debía contarle a nadie, que de lo contrario la lastimaría”, declaró.

Tras la confesión de la pequeña, sus primas optaron contar su verdad y manifestaron haber sido víctimas de abuso por parte de la misma persona, recoge Radio Mitre.

“También contó que en varias oportunidades, el tío la obligaba a ver como abusaba de sus otras dos primas menores de edad”, indicó la progenitora.