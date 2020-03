Una estudiante de odontología pasó un indignante momento en la víspera del Día Internacional de la Mujer mientras viajaba en un taxi de regreso a su vivienda. El caso de acoso sexual sucedió en la ciudad de Corrientes (Argentina), detalló TN.

La víctima se encontraba en la casa de su amiga cuando solicitó el servicio de taxi de la empresa que habitualmente usaba por motivos de seguridad. Sin embargo, luego de diez minutos de viaje, escuchó que el conductor le decía por radio al operador en la base: “¡Está buena!”.

En ese instante se percató que el chofer ya le había sacado dos fotografías sin que ella se diera cuenta para enviárselas al otro sujeto y cuando estaba a punto de tomarle una tercera captura encaró al taxista.

“El operador me dijo que le mostrara cómo eras”, fue la respuesta que le brindó el chofer al ser descubierto por la joven. No se percató que ella también lo estaba filmando con el teléfono y el video terminó en las redes sociales convirtiéndose en viral.

“¿Para qué? ¿A usted le parece bien hacer eso?”, manifestó la víctima. El conductor, de unos 50 años, intentó disminuir el acoso y aseguró: “No hice nada malo”.

Mediante una entrevista con El Litoral, la joven denunció que lo sucedido no le importó a nadie. Realizó los tramites en la Comisaría Quinta Urbana, pero “la denuncia quedó archivada en fiscalía”, mientras que la grabación que iba a ser examinada en la Dirección de Delitos Complejos fue desechada.

Por otra parte, la empresa de transporte le pidió que no efectué la denuncia para “que no pase a mayores”, pero la víctima recalcó que continuará hasta las últimas instancias para que no le ocurra a otras mujeres, informó el medio local.