James Fallon, el científico que descubrió que era un psicópata y que su familia era asesina

James Fallon, un profesor de Psiquiatría y Comportamiento humano de la Universidad de California, en Estados Unidos, lleva más de 20 años estudiando los cerebros de los psicópatas, ya que la “mente de los criminales” se convirtió en una de sus fascinaciones.

Durante las investigaciones, el científico descubrió que era un psicópata en el 2005, tras revisar las tomografías cerebrales de criminales, por lo que utilizó a su propia familia como grupo de control.

“Pensé que [los técnicos que llevaban los escaneos] me estaban haciendo una broma. Les dije: ‘Ah, están mezclando a uno de los asesinos con mi familia”, narra a la BBC. “Pero respondieron: ‘No, es verdad’”.

“Así que dije: ‘Bueno, esta persona, quienquiera que sea, no debería estar caminando libre en la sociedad. Probablemente sea una persona muy peligrosa, era el peor patrón psicópata que jamás hubiera visto”, recuerda. “Así que saqué la etiqueta que cubría el nombre… y era yo”.

James se dio cuenta que compartía muchos rasgos de personalidad con pacientes con graves desórdenes psiquiátricos como: una baja actividad en ciertas áreas de los lóbulos temporal y frontal, relacionados con la empatía, los valores morales y el autocontrol.

¿Todos los psicópatas son peligrosos?

El neurocientífico se denominó a sí mismo “psicópata pro social”; es decir, un tipo de psicópata “bueno” que, a pesar de no sentir empatía, es capaz de seguir las normas sociales e incluso tener éxito en sus relaciones interpersonales.

¿Cómo actúa el cerebro psicópata?

Las tomografías cerebrales indican que los psicópatas violentos tienen menos materia gris en las áreas frontales y que la amígdala, que se asocia con sentimientos de miedo, también es diminuta en este tipo de personas.

Psicópatas en familia

Tras una ardua investigación, Fallon comenzó a enfocarse en los rasgos psicopáticos en sus antepasados y encontró a siete presuntos asesinos en su árbol genealógico. Su pariente, quien vivió en el siglo XVII, mató a su madre en las colonias americanas.

Lo más impactante fue descubrir que una prima, Lizzie Borden, fue acusada de matar a su padre y a su madrastra con un hacha en 1882.

Sin embargo, Fallon no ocultó el rasgo psicopático de su vida y escribió el libro The Psycopath Inside, donde explica su experiencia. Un dato curioso es que el científico confiesa que podría abandonar el funeral de un pariente si supiera que hay una fiesta: “Eso no está bien”, finalizó.