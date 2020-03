Un equipo de científicos de Estados Unidos confirmó que, en promedio, las personas infectadas de coronavirus tardan cinco días en comenzar a mostrar síntomas visibles.

El virus COVID-19 se está propagando por todo el mundo y ya ha afectado a más de 116 000 personas. Los investigadores a cargo del estudio siguieron de cerca a 181 pacientes de China y otros países para comprender más sobre la contagiosa enfermedad.

El análisis The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application, publicado en la revista Annals of Internal Medicine, revela que la mayoría de infectados que desarrollan síntomas lo hacen alrededor del día cinco después del contagio.

Autoridades han llamado a estar atentos si se cuenta con los síntomas del coronavirus

Los expertos postularon que la mayoría de las personas que contraen el nuevo coronavirus solo tendrán una enfermedad leve. Algunos serán asintomáticos, es decir, portarán el virus, pero no experimentarán síntomas. Sin embargo, la enfermedad puede ser muy grave e incluso mortal para algunos, generalmente personas de edad avanzada con enfermedades preexistentes.

Los investigadores aconsejan que las personas que podrían tener COVID-19, con síntomas o sin ellos, se aíslen en sus casas durante 14 días para evitar el contagio. Si siguen este protocolo, que ya ha sido adoptado en el Reino Unido y los Estados Unidos, se estima que por cada 100 individuos en cuarentena, solo uno de ellos podría desarrollar síntomas después de ser liberado.

El profesor Justin Lessler, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, es el investigador principal del estudio. Afirmó que sus hallazgos fueron la mejor aproximación “rápida” que existe hasta la fecha. No obstante, también expresó que aún no se sabe la cifra exacta de infectados de coronavirus que presentarán síntomas.

Síntomas de coronavirus

El Ministerio de Salud recordó que, si presentas algunos de estos síntomas del coronavirus, es importante acudir a un establecimiento de salud para comenzar con el proceso de detección del COVID-19. Por lo contrario, evita automedicarte.

Síntomas

- Fiebre y escalofríos.

- Tos y estornudos.

- Dolor y garganta.

- Malestar general intenso.

- Respiración rápida.

- Sensación de falta de aire.