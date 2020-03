Trump sobre prueba del coronavirus: “Me siento extremadamente bien”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que no ve la razón para realizarse algún examen para descartar el nuevo coronavirus y aseguró que se siente “extremadamente bien”.

“No creo que sea un gran problema. Me haría la prueba. No creo que haya ninguna razón [...] Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien”, dijo Trump a periodistas en el Capitolio luego que un médico lo examinara en la Casa Blanca.

Trump pidió a los estadounidenses que se mantengan tranquilos dentro de sus hogares y aseguró que el “coronavirus se irá pronto”.

Por otro lado, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, dijo que estaba considerando una acción real para prevenir un rápido aumento en los casos de COVID-19.

Cabe destacar que este martes, en Nueva Jersey, se reportó la primera víctima mortal por coronavirus. Se trata de un hombre de 69 años de edad que anteriormente tenía problemas de salud.

El fallecido no había viajado fuera de los Estados Unidos pero sí a la ciudad de Nueva York, donde se han registrado más de 170 infectados.

El número de casos registrados en el estado de Nueva Jersey ascendió este martes desde los 11 del pasado lunes hasta los 15; dos de ellos en Bergen, incluyendo el fallecido, y otros dos en el condado de Burlington.

Con esta última víctima mortal, el número de fallecidos en EE. UU. aumenta a 27, mientras que se han registrado ya más de 700 casos en todo el país, de acuerdo a medios nacionales.

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este lunes de que la amenaza de una pandemia de coronavirus “se ha vuelto muy real”, el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, quien coordina el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra esa enfermedad, ha insistido en que el riesgo en Estados Unidos “sigue siendo bajo”.