WhatsApp se ha convertido en una plataforma en la que las personas reproducen información de todo tipo. En la coyuntura latente del coronavirus, se extendió un audio del supuesto jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón en el que relata la expansión del COVID-19 y asegura que los contagios se han descontrolado.

“Estamos en un momento de descontrol de los contagios. La fase de contención, aunque no lo quieren decir, ha acabado. Vamos a tener un despegue de cifras brutal, porque no hay control”, indica el supuesto especialista que pone la epidemia al mismo nivel que en Irán.

PUEDES VER Coronavirus en España EN DIRECTO: hasta el momento se registran más de 1600 casos y 35 muertes

Incluso, esta persona afirma que el coronavirus “no es una gripe, hay bastante enfermos intubados en la UCI. Los que están muriendo son ancianos con patologías, pero también están muriendo enfermos relativamente sanos o sanos jóvenes”.

Además de explicar el aparente panorama del COVID-19, el audio relata las recomendaciones para no contraer el virus, que son las de lavarse las manos y no tocarse la cara, así como también no usar el transporte público ni viajar. “No contagia solo el que tose. El sano toca cualquier cosa y se contagia”, indicó el falso jefe de cardiología.

PUEDES VER Cierran colegios en Asturias tras nuevos contagios de coronavirus

Ante este hecho que ha alarmado a la población, Salud Madrid informa a través de su cuenta de Twitter que ese audio no corresponde al jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón e instó a la población a consultar las fuentes oficiales para conocer de los casos de coronavirus en España.

“La información veraz está en los organismos oficiales, no se puede contribuir a alarmar difundiendo bulos: es una responsabilidad de todos, en lo particular y en lo social”, puntualizó el jefe de comunicación del Hospital Gregorio Marañón.