A través de las redes sociales, distintos usuarios reportaron que se desató una balacera en los alrededores de la Torre Diana, ubicada sobre Río Mississipi y Río Lerma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Distintas personas que presenciaron los hechos revelaron estar preocupadas por la cantidad de disparos que se oyeron, ante lo cual recurrieron a recostarse sobre el piso para protegerse. Al parecer, el intercambio de balas habría dejado heridos.

PUEDES VER Mañanera AMLO: todo sobre el discurso presidencial de hoy martes 10 de marzo de 2020

Según información recabada por Milenio, la balacera habría sido motivada tras un intento de asalto, el cual fue intervenido por un agente de la policía, quien a su vez fue atacado con armas de fuego por dos hombres.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la víctima salía de una casa de cambio en Río Mississipi. Durante la agresión de los asaltantes, un conductor de servicio de taxi que recorría cerca del lugar resultó herido.

"Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. “Que está pasando en México, qué carajos está pasando!”, fue lo que escribió, alarmada, una usuaria de Twitter.

PUEDES VER Balacera dentro de motel en Ciudad de México deja dos muertos y un herido

Testigos reportaron a Milenio que dos personas habrían resultado heridas por impacto de bala: “Hubo un muchacho tocando la ventana de una camioneta y después sacó un arma de fuego. Este mismo después empezó a disparar. No estoy seguro pero pudo haber sido un asalto. Había un oficial en frente de el acontecimiento el cual pues por lo que vi no hizo nada”, relató uno de estos.