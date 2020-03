El basquetbolista argentino Sebastián Vega, que juega en el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, confesó que es homosexual a través de una carta que difundió en su cuenta de Twitter.

La carta, titulada como ‘¡La verdad nos hace libres!’, indica lo difícil que fue para él afirmar que es gay frente a sus amigos y familiares.

“Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar. Aquella noche fue una de las peores que recuerde. No solo porque no pude disfrutar nada, sino porque significó un cambio definitivo en mi vida”, indica al principio.

Vega también menciona en la carta que “no podía comprender cómo le atraía una persona de su mismo sexo". "Eso no estaba bien, eso no era lo ‘normal’. Y yo quería ser normal. Fue un momento de quiebre”, añadió.

Además, el deportista precisó que, a pesar de estar en una relación con una mujer, “después de un tiempo, las ganas de estar con un hombre volvieron a surgir”. “Me mentía a mí mismo, negaba la realidad, estaba frustrado, triste. No entendía por qué me pasaba eso a mí. Yo quería ser uno más, quería encajar”, adicionó.

Sebastián Vega sostuvo que esto permitió que considere retirarse del básquet, a tal punto que en la temporada 2014-2015 empezó a lesionarse; por lo que optó por contárselo a sus padres. “Encaré a mi papá y le conté, con mucho miedo, dando por sentado que me iba a echar de casa. Fui preparado para lo peor, pero para mi sorpresa, su reacción fue de amor”, afirmó.

Agregó que, a partir de ese día, empezó a contárselo a sus amigos y a los miembros del club en donde juega.

El jugador puntualizó en los últimos párrafos de su carta que el objetivo de revelarlo fue “cerrar una etapa y sentirse libre de una vez”. “Que puedo ser gay y seguir jugando básquet con el compromiso que tuve desde que debuté en la Liga”, subrayó